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Сырский доложил Зеленскому о продвижении ВСУ в Курской области РФ

Сырский доложил Зеленскому о продвижении ВСУ в Курской области РФ

Вооруженные силы Украины продвинулись сегодня еще на 1-3 километра в Курской области РФ.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому.

По словам военачальника, войска наступательной группировки продолжают ведение боев.

“Имеем продвижение по некоторым направлениям на расстояние от 1 до 3 километров в сторону противника. Вдоль всей линии фронта также продолжаются бои, в целом ситуация контролируемая”, – сказал Сырский.

Он также доложил, что генерал-майор Эдуард Москалев уже приступил к исполнению обязанностей коменданта Курской области.

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