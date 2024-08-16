Bloomberg: атака на Курскую область может посеять раздор среди союзников Украины

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Атака Украины на Курскую область может посеять раздор среди союзников Киева.

С такой оценкой выступило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, некоторые союзники по НАТО «высказали опасения» по поводу того, что есть значительный риск, что эскалация боевых действий может отвлечь крайне необходимые войска и потенциально «посеять раздор среди сторонников Киева».

Bloomberg также отмечает, что на Западе считают, что Украина выбрала «неудачное время» для атаки, кроме того, для многих непонятны цели такого шага.