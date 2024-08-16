Посла Италии вызвали в МИД РФ из-за съемок в Курской области

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Посол Италии Чечилия Пиччони была вызвана в МИД РФ из-за незаконного проникновения журналистов итальянской государственной телерадиокомпании RAI (Radiotelevisione italiana) в Курскую область для съемок ВСУ. Ей выражен решительный протест, говорится в сообщении российского дипведомства.

«16 августа в МИД России была вызвана посол Италии в Москве Пиччони. Послу был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской государственной телерадиокомпании РАИ, незаконно проникшей на территорию Российской Федерации для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область. Грубейшим образом нарушив российское законодательство и элементарные правила журналистской этики, итальянские корреспонденты использовали свое пребывание на территории нашей страны для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима», – отметили в министерстве.