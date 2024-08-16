В Нигерии боевики похитили студентов-медиков

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По меньшей мере 20 студентов-медиков похищены боевиками на юго-востоке Нигерии. Об этом сообщила представитель полиции штата Бенуэ Кэтрин Анен.

«Похищена группа студентов, ведется расследование», – приводит ее слова газета Punch. Студенты из двух университетов направлялись на ежегодную конференцию Федерации католических учащихся-медиков, когда они были остановлены неизвестными вооруженными людьми и похищены.

Требование о выкупе за их освобождение пока не поступало, отмечает издание. Власти пытаются установить, кто несет ответственность за похищение студентов.