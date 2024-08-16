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Слуцкий: Азербайджан и Россия выступают за принципы построения многополярного мира

Слуцкий: Азербайджан и Россия выступают за принципы построения многополярного мира

Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Азербайджан подтверждает высокий уровень стратегического партнерства Москвы и Баку.

Об этом заявил в беседе с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, перспективы сотрудничества между странами постоянно расширяются во всех сферах.

«Перспективы сотрудничества стабильно расширяются по всему спектру взаимодействия — экономической, политической, гуманитарной сферах. Россия и Азербайджан остаются убежденными сторонниками принципов построения многополярного мира. И во многих вопросах актуальной международной повестки наши позиции совпадают», — сказал Слуцкий.

Путин с рабочим визитом посетит Азербайджан 18–19 августа. Предполагается, что глава российского государства проведет встречу с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, а по итогам переговоров состоится подписание ряда документов и будет сделано совместное заявление.

Одной из тем переговоров станут вопросы, касающиеся расширения отношений между Москвой и Баку. Также лидеры стран обменяются мнениями об актуальных региональных и международных проблемах.

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