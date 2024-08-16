Во Франции во время авиашоу разбился самолет (видео)

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Во Франции во время полета в рамках авиашоу разбился патрульный самолет, инцидент произошел в коммуне Ле-Лаванду на юге страны.

Об этом сообщает BFMTV.

По предварительным данным самолет упал в воду. Сообщается, что в настоящий момент проводится поисково-спасательная операция.

Отмечается, что речь идет о самолете Fouga Magister. Это двухместный реактивный учебно-тренировочный самолет, спроектированный во Франции, основным назначением которого является летная подготовка пилотов военно-воздушных сил. Уточняется, что он принадлежал аэроклубу, а не пилотажной группе Patrouille de France.