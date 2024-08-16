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Meta заблокировала связанную с Россией сеть, нацеленную на Азербайджан, Грузию, и Армению

Meta заблокировала связанную с Россией сеть, нацеленную на Азербайджан, Грузию, и Армению

Meta объявила об удалении скоординированной сети неаутентичного поведения (CIB), исходящей из России и нацеленной на Азербайджан, Грузию и Армению. Сеть, которая была ликвидирована после внутреннего расследования, включала 76 аккаунтов Facebook, 30 страниц и 11 аккаунтов Instagram. Как сообщается, операция была разработана для манипулирования общественным мнением в этих странах с помощью фейковых новостных сайтов и поддельных профилей в социальных сетях, сообщает ISFED.

Согласно отчету Meta, сеть действовала, создавая и продвигая сайты фейковых новостей, адаптированные под конкретные страны, на которые они нацелились. Эти сайты, имевшие отличительный брендинг, чтобы казаться законными, распространяли политический контент на различных платформах, включая Facebook, Instagram, YouTube, Telegram и TikTok.

В Азербайджане сеть делилась постами, критикующими Запад, и фокусировалась на местных событиях.

В Грузии сеть сосредоточилась на недавних протестах против противоречивого «закона об иностранных агентах», публикуя посты, в которых критиковались демонстранты и поддерживалась правящая партия «Грузинская мечта».

В Армении операция публиковала контент в поддержку России, критиковала премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Расследование Meta показало, что сеть была связана с лицами, связанными с зарегистрированной в Москве маркетинговой фирмой IMA Digital.

Российская сеть потратила около 77 000 долларов на рекламу, в основном оплаченную в долларах США, чтобы увеличить охват и видимость.

Компания Meta обнаружила эту сеть в ходе продолжающегося внутреннего расследования неоднократных попыток со стороны субъектов, связанных с ранее удаленным недостоверным поведением, на которое первоначально обратила внимание грузинская некоммерческая организация «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED).

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