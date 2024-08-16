Хорватия вводит обязательную службу в армии с 1 января

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Хорватия вынуждена ввести в стране обязательную военную службу с 1 января 2025 года, что обусловлено глобальной ситуацией в сфере безопасности. Об этом заявил министр обороны страны Иван Анушич, сообщает ТАСС.

«Военная служба будет длиться два месяца, [призыв] начнется с 1 января 2025 года, и мы просто продолжим делать все, о чем ранее сообщали общественности», – приводит слова Анушича агентство Танюг. Глава военного ведомства подчеркнул, что на всех уровнях от солдат до офицерского состава были улучшены материальные условия за счет повышения зарплат и других положенных государством выплат.

«Я думаю, что у нас будет гораздо более лучший, сильный и качественный имидж вооруженных сил, чем раньше. Мы поговорили с министром финансов и пришли к выводу, что в модернизации и оснащении вооруженных сил нет места для экономии. Это позиция правительства <…>, так как обстоятельства, в которых мы находимся с точки зрения безопасности, не позволяют экономить», – заключил Анушич.

В январе 2024 года процедура обсуждения срочной службы началась и в Сербии, когда министерство обороны республики направило президенту и верховному главнокомандующему Вооруженных сил республики Александару Вучичу предложение по введению в стране обязательной военной службы, которая будет длиться до четырех месяцев. Оборонное ведомство подчеркивало, что данная инициатива подготовлена после детального анализа вопросов безопасности республики с учетом планов по сохранению военного нейтралитета.