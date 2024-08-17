Неделя дипломатической дуэли в Грузии

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США так просто не уступят Грузию России и будут биться за нее до конца. Свидетельством тому служат заявления официальных лиц Грузии, сделанные после прибытия в Тбилиси делегации из числа конгрессменов США. По крайней мере этот визит не просто придал определенным силам уверенности, я бы сказал, что главной его целью является усиление противостояния, ослабившегося после принятия «закона об иноагентах».

Как уже сообщалось, американский сенатор Джин Шахин и конгрессмен Майк Тернер провели встречи с членами Правительства Грузии и общественными организациями. Уже на встрече с ними премьер-министр Ираклий Кобахидзе подчеркнул готовность страны к перезагрузке отношений с США. В целом, внимание на встрече в администрации правительства было сосредоточено на стратегическом партнерстве между Грузией и США, а также на проблемах, возникших в двусторонних отношениях.

По словам Кобахидзе, Грузия остается надежным союзником США и надеется, что двусторонние отношения вернутся к положительной динамике развития. Американцы также встретились с министром обороны Ираклием Чиковани: стороны обсудили вопросы региональной безопасности и существующие вызовы. Разговор коснулся текущих вопросов оборонного сотрудничества Грузии и США. Был отмечен значительный вклад Сил обороны Грузии в обеспечение глобальной безопасности.

Далее состоялись встречи Джин Шахин и Майка Тернера с директором организации «Международная прозрачность – Грузия» Экой Гигаури, после чего она заявила: «Они сказали, что находятся здесь, потому что поддерживают грузинский народ и не бросят его в борьбе за то, чтобы Грузия стала членом ЕС, НАТО и демократической страной». По словам Э.Гигаури, на встрече речь шла о предвыборном периоде.

Визит сенатора и конгрессмена был насыщенным, что они даже побывали на цхинвальской линии российской оккупации. Как отмечается в информации посольства США в Грузии, Соединенные Штаты по-прежнему призывают Россию выполнить свои обязательства по Соглашению о прекращении огня 2008 года и Уставу ООН.

Конгрессмен Майк Тернер на пресс-конференции в Тбилиси заявил: «США хотят видеть территориальную целостность Грузии, и для этого у нас есть партнерство. Нас беспокоят отношения между Грузией и США. Именно поэтому мы здесь, чтобы выразить нашу озабоченность, а также нашу приверженность укреплению и продолжению крепких отношений».

По словам Тернера, нынешние отношения между США и Грузией вызывают разочарование, и они ждут улучшения отношений. Вместе с тем, отвечая на вопрос, Тернер отметил, что «в ходе встреч со стороны премьер-министра не было выражено никаких намеков, доказательств, усилий по перезагрузке отношений, как начать этот процесс». Сенатор же заявила: «Нас волнуют и беспокоят предстоящие выборы, мы хотим увидеть, что это будут свободные и справедливые выборы».

По словам Шахин, есть интерес к тому, чтобы в страну приехали международные наблюдатели. Она добавила: «Именно выборы являются одной из причин их визита в Грузию. США рядом усилий поддерживают то, чтобы было обеспечено участие групп наблюдателей на выборах».

На пресс-конференции в Тбилиси сенатор Джин Шахин заявила: «Мы запросили встречу с основателем и почетным председателем правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили. Но Иванишвили отказался с нами встретиться. Исходя из всего, что мы здесь слышали, он является главным лицом, принимающим решения в стране, и обидно, что он отказался встретиться с нами».

Кобахидзе, свою очередь, объяснил отказ Иванишвили втретиться с дипломатами США, выступив с заявлением: «Господин Б.Иванишвили очень четко объяснил причины, и эти причины были разъяснены непосредственно нашим американским партнерам. Что касается того, насколько эти объяснения могут стать публичными, зависит от Б.Иванишвили, зависит от наших американских партнеров. Если на повестке дня встанет обнародование этого, соответствующие стороны примут это решение».

Премьер Кобахидзе добавил, что грузино-американские отношения, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение следующего года, все в руках американских партнеров. По его словам, на встрече с сенатором и конгрессменом он озвучил разочарование и обеспокоенность властей Грузии, вызванные двусторонними отношениями. Оценивая визит американских гостей в Грузию, депутат от партии «Сила народа» Гурам Мачарашвили сказал, что минимум неловко и оскорбительно, когда господин М.Тернер, уличенный в коррупции в собственной стране, бракует демократию Грузии и приезжает сюда наблюдать за выборами. По словам Г.Мачарашвили, отношения между Грузией и Америкой наладятся, как только США перезагрузят отношения.

Межу тем экс-президент Михаил Саакашвили прокомментировал визит сенатора Джин Шахин и конгрессмена Майка Тернера в Грузию в соцсети. Он написал, что благодарен за то, что «вопрос его незаконного и несправедливого политического заключения неоднократно поднимался на различных встречах». Этот визит является частью очень важной двухпартийной политики по предотвращению фальсификаций на выборах и, в случае фальсификации, по предотвращению легализации результатов выборов.

Генеральный секретарь партии «Единое национальное движение» Петре Цискаришвили заявил, что американские политики пытались встретиться с основателем провластной партии Бидзиной Иванишвили, чтобы добиться освобождения Саакашвили. По словам П.Цискаришвили, они знают, «кто держит ключ в его кармане и, следовательно, с кем следует поговорить, чтобы добиться освобождения Михаила Саакашвили». Кроме того, П.Цискаришвили заявил, что есть письмо Джин Шахин и Майк Тернер, адресованное Госдепартаменту США, где весь абзац посвящен Саакашвили, состоянию его здоровья, политическому заключению, предстоящим выборам, а также избирательной кампании, которая «проходит без главного оппозиционера и в условиях его изоляции».

Однако посольство США в Грузии распространило заявление, опровергающее слова Цискаришвили. В заявлении говорится: «Во время последнего визита сенатора Д.Шахин и конгрессмена М.Тернера экс-президент М.Саакашвили не был темой обсуждения. Темой обсуждения было то, что США хотят хороших отношений с Грузией, и первый шаг к возвращению на путь должен быть со стороны правительства Грузии. Мы ждем их предложения».

Руководитель программы Американского совета по внешней политике в Центральной Азии и на Кавказе, аналитик Лора Линдерман опубликовала статью о политической ситуации в Грузии, где акцентировала внимание на отступлении страны от демократии. Л.Линдерман отмечает, что Грузия переживает критический момент в преддверии парламентских выборов 2024 года, поскольку растущие авторитарные тенденции «Грузинской мечты» угрожают демократическому будущему страны и ее прозападному курсу.

«Сложный политический ландшафт» в Грузии требует детального понимания и стратегического реагирования со стороны западных партнеров. И выделяет отступление «Грузинской мечты» от демократии, говорит о российском законе и акцентирует внимание как на правящей партии, так и на оппозиции, подчеркнула Линдерман.

Тем временем Хельсинкская комиссия США призвала Госдеп США «пресечь деятельность» колл-центров, «которые спонсируют антидемократическую кампанию «Грузинской мечты» против грузинского народа». По данным Хельсинкской комиссии, «Грузинская мечта» «полагается на темные деньги сети мошеннических колл-центров по всему миру для финансирования своей деятельности и преследования своей оппозиции».

В ответ на заявление Хельсинкской комиссии председатель партии «Единое национальное движение» Тина Бокучава заявила: «Хельсинкская комиссия является политическим органом в Конгрессе США, который пользуется двухпартийной поддержкой как демократов, так и республиканцев, поэтому это политическое заявление на самом высоком уровне еще раз подтверждает, что сейчас в процессе сбор конкретных доказательств с целью введения санкций против Иванишвили и его окружения. Здесь речь идет не о визовых ограничениях, а о финансовых санкциях. Вот почему мы говорим об этом политическом заявлении, которое было сделано на самом высоком уровне Конгрессом США, о том, что есть намек на то, что правительство Иванишвили использует российские – «черные деньги» – в предвыборных целях. Я думаю, что это подготовительный этап сбора доказательств, за которым последуют финансовые санкции со стороны США против Иванишвили и его окружения».

Генеральный секретарь партии «Единое национальное движение» Петре Цискаришвили заявил: «Заявление Хельсинкской комиссии – это не только политическое заявление, это юридически подкрепленное обвинение, которое не было бы озвучено, если бы не было неоспоримых доказательств указанной деятельности». По словам П.Цискаришвили, Госдепартамент США должен принять соответствующие меры по этой теме.

Реагируя на заявление Хельсинкской комиссии, вице-спикер парламента Гия Вольский сказал: «Это очень тревожное заявление. Всем известно, что прокуратура Грузии совместно с европейскими прокурорами проводит интенсивное расследование в отношении колл-центров, чтобы доказать это преступление. Все говорило о том, что Д.Кезерашвили, спонсор и реальный политический лидер «Национального движения», был замешан в этом преступлении, когда грабили европейских пенсионеров. Параллельно с расследованием была подготовлена весьма авторитетная телевизионная программа, обзор. Конечно, правовые выводы еще не сделаны, но мы находимся в этой реальности. Из этой реальности мы вдруг переносим это заявление в несуществующую реальность, как будто власть Грузии замешана в преступлении колл-центров. Не это ли намек на то, что использование этих грязных денег в политических процессах и создаст основу для непризнания выборов? Потому что грязные деньги используются оппозиционной стороной, такая смена ориентира тревожит и заставляет задуматься, это печально. Грузия всегда была очень твердым и верным партнером США, и, надеюсь, наши отношения будут продолжаться в том же духе и в будущем».

НПО «Восточноевропейский центр многопартийной демократии» (EECMD) при поддержке «Датского института партий и демократии» (DIPD) в городах Грузии приступила к проведению «Фестиваля демократии», значительная часть территории которого отведена под павильоны оппозиционных партий. Так, в фестивале приняли участие лидеры партий «Единое национальное движение», «Лело», «Для народа» и «Ахали».

Комментируя этот вопрос, премьер Кобахидзе заявил: «Тот факт, что фестивали авторитаризма в Грузии в разных регионах финансируются из-за рубежа, свидетельствует о том, что кто-то за рубежом хочет вернуть авторитаризм в Грузию… Фестиваль авторитаризма в Грузии не состоится, настоящий фестиваль демократии состоится 26 октября, когда победит «Грузинская мечта». Кобахидзе еще раз напомнил, к каким последствиям авторитаризм привел Грузию: прежде всего, это была авантюра проигранной войны 2008 года, совершенная авторитарным режимом экс-президента Грузии Михаилом Саакашвили».

Тем временем ЦИК уже зарегистрировала 17 из 28 партий, подавших заявки в на участие в парламентских выборах в Грузии 26 октября 2024 года. Срок подачи заявок на участие в выборах неквалифицированных партий, т. е. не участвовавших в последних парламентских выборах и не имеющих своего представителя в парламенте, истек 15 июля. Для регистрации такая партия должна была до 1 августа представить в ЦИК не менее 25 тысяч подписей избирателей, поддерживающих ее участие в выборах. К этому времени регистрацию прошли: «За Грузию» экс-премьер-министра Георгия Гахария, «Лейбористская партия» Шалвы Нателашвили, «Наша объединенная Грузия» Исаки Гиоргадзе, «Третий путь» Георгия Туманишвили, «Грузия» Георгия Лилуашвили, «Социал-демократическая партия» Автандила Велтаури, «За справедливость» Эки Беселия, «Свободная Грузия» Кахи Кукава, «Левый альянс» Константина Гугушвили, «Трибуна» Давида Чичинадзе, «Измени Грузию» Георгия Гагнидзе, «Для народа» Анны Долидзе, «Партия зеленых» Георгия Гачечиладзе, «Единство грузин» Гайоза Мамаладзе, «Свободный выбор – новая альтернатива» Георгия Патаридзе, «Партия единства Грузии и развития» Камала Мурадханова, «Альянс демократов» Георгия Бучукури.

Отказано в регистрации партиям: «Свобода – путь Звиада Гамсахурдия», «Партия развития Грузии», «Европейские социалисты», «Народная партия», «Национал-демократическая партия», «Традиционалисты», «Единая коммунистическая партия Грузии». В Грузии партии делятся на две категории – квалифицированные субъекты, то есть партии, участвовавшие в последних парламентских выборах и имеющие своего представителя в парламенте в год выборов, и неквалифицированные. Квалифицированные партии могут зарегистрироваться для участия в выборах без представления дополнительных документов не позднее 30 августа.

Как видно, пошла активность противоборствубщих сторон. Обойдется ли это противостояние, подогреваемое США, малой кровью для Грузии, покажет время.

Эльбрус Мамедов, директор Центра информационной поддержки стратегического партнерства Азербайджан-Грузия-Турция