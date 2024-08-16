Племянник Назарбаева лишился «кровных» $1,4 млрд, но обрел свободу

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Племяннику экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Кайрату Сатыбалды смягчили приговор, заменив остаток срока лишения свободы ограничением свободы на 3 года 3 месяца и 7 суток, сообщает Sputnik Казахстан/

Сатыбалды отбыл более 1/3 срока наказания, параллельно возместив ущерб. Он передал государству активы и имущество на общую сумму более 700 млрд. тенге ($1,4 млрд).

Кайрат Сатыбалды должен в течение 10 дней явиться в Службу пробации, встать на учет, не менять без уведомления место жительства, работы и учебы. Если у него не будет постоянной работы, его привлекут к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока наказания. Суд по его делу состоялся в Астане в сентябре 2022 года, он был приговорен к 6 годам лишения свободы.