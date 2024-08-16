Израиль превратил города Газы в 42 млн тонн бетонных развалин

Израильские удары по жилой инфраструктуре сектора Газа создали 42 млн тонн строительного мусора, на уборку которого потребуются годы и сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ООН.
На восстановление палестинского анклава потребуется не менее $80 млрд, а на вывоз обломков разрушенных зданий — около $700 млн. Операция усложнена наличием неразорвавшихся снарядов, опасных отходов и человеческих останков.
Издание отмечает, что масштабы разрушений в Газе беспрецедентны и затруднят восстановление базовых институтов управления и инфраструктуры.