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Украина объяснила цель наступления в Курской области

Украина объяснила цель наступления в Курской области

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что наступление Украины в Курской области направлено на то, чтобы склонить Россию к переговорам «на своих условиях». При этом Подоляк подчеркнул, что Киев не претендует на захваченные территории, косвенно подтверждая предположение, что Украина может стремиться «обменять» российские территории на свои.

«Украина не заинтересована в оккупации российских территорий. Но если речь идет о потенциальных переговорах — подчеркиваю, о потенциальных — нам придется усадить Россию за стол переговоров на наших условиях. Мы не намерены умолять: «Пожалуйста, садитесь договариваться». У нас есть проверенные и эффективные средства принуждения», — написал Подоляк.

По его мнению, простые россияне, испугавшиеся после начала операции в Курской области, могут оказать давление на Кремль для начала переговоров.

Напомним, что Владимир Путин, комментируя наступление ВСУ в Курской области, исключил возможность переговоров с Украиной на данном этапе.

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