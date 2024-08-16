Израильский дипломат: война с Ираном неизбежна

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Полномасштабный вооруженный конфликт Израиля и Ирана неизбежен, а потому США необходимо как можно скорее «предпринять действия, направленные против Ирана». Такое мнение высказала спецпосланник министерства иностранных дел Израиля Флёр Хасан-Наум, сообщает ТАСС.

«Это неизбежно», – заявила она в беседе с американским журналом Newsweek, имея в виду масштабное вооруженное противостояние еврейского государства и исламской республики.

По оценкам дипломата, на данный момент «Иран и его союзники выигрывают психологическую войну» против Израиля. При этом Хасан-Наум считает, что США, вмешавшись в ситуацию на Ближнем Востоке, якобы могли бы «за полдня победить» Иран. «Все, что Америке было бы необходимо сделать, это ударить по ядерной инфраструктуре [Ирана] вооружениями, которые есть только у Америки. [Израиль] не может сделать это сам», – сказала она, добавив, однако, что Белый дом вряд ли пойдет на подобные действия.