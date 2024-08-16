Операция «Месть»: Россия начала жесткий ответ на наступление ВСУ в Курской области

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По словам эксперта BILD по анализу открытых данных Юлиана Рёпке, началась путинская операция «Месть», ставшая ответом на «террористическое» нападение Украины на Курскую область. Спустя несколько дней после обещания Владимира Путина дать «достойный ответ», появились ужасающие кадры и видео от российских «военкоров»: уничтоженная техника ВСУ и изувеченные тела мертвых солдат.

Юлиан Рёпке сообщил, что Украина задействовала в Курской области «200-300 военных машин и несколько тысяч солдат», но Россия смогла вывести из строя около 30-40 единиц техники, что составляет примерно 10% от общего количества.

Российские пропагандисты снимают жуткие кадры погибших украинцев, демонстрируя их раны и собирая сине-желтые знаки и удостоверения убитых как трофеи.

Эксперт считает, что эта жестокость носит демонстративный характер. На одной из видеозаписей тела украинских солдат были сложены друг на друга, что может указывать на возможную инсценировку.

Пленные также становятся жертвами гнева: на их головы надевают черные мешки, и к ним относятся с оскорблениями и издевательствами.

В то же время украинские активисты и западные корреспонденты сообщают о беспрецедентных бомбардировках городов и сел в соседней Сумской области, где разворачиваются подразделения для наступления на российскую территорию.

Несмотря на жестокие действия, российская армия не смогла предотвратить расширение зоны присутствия ВСУ в Курской области. С 14 августа украинские войска захватили еще как минимум четыре населенных пункта. Российские силы, по данным Минобороны РФ, за последние сутки смогли отвоевать лишь одну деревню.

Тем временем Россия продолжает перебрасывать подкрепления к Курску, включая солдат из отдаленных регионов, таких как Калининград, Мурманск и Грозный. Все чаще используются самолеты и вертолеты. Операция «Месть» только начинается, заключает Юлиан Рёпке.