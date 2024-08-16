Meta: Россия может продвигать антиукраинских политиков во время выборов в США

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Россия, вероятно, попытается продвигать антиукраинских политиков во время предстоящих выборов в США. Об этом сообщил директор по вопросам политики безопасности Meta Дэвид Агранович, предупредив о возможности такой онлайн-кампании в соцсетях.

«Мы должны ожидать попытки России влиять на предвыборные дебаты, особенно когда речь идет о поддержке Украины. Это касается больше противодействия поддержке Украины, чем какой-либо конкретной партии,» — пояснил Агранович.

По данным Meta, уже пресечена деятельность четырех подпольных российских операций влияния, направленных на пользователей из Европы, США, Азербайджана и Мали. В результате было удалено 340 аккаунтов и страниц в Facebook и Instagram, на рекламу в соцсетях было потрачено более 150 тысяч долларов.