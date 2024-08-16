Российская пропаганда начинает готовить россиян к потере территорий

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Российская пропаганда постепенно начинает подготавливать россиян к возможной потере территорий. Об этом уже открыто заявляют отдельные спикеры на российском телевидении. В программе «Место встречи» Андрея Норкина обсуждалась вероятность утраты Россией не только Курской области, но и других приграничных регионов.

«Нужно успокоиться и постараться смотреть на ситуацию цинично, хотя это и трудно. Стараться меньше эмоционировать. Взглянуть на карту России и сопоставить потерянные территории с масштабом страны. Да, эвакуировать нужно всех из приграничья, включая стариков. Нужно готовиться к худшему сценарию, когда этими территориями придется пожертвовать, чтобы украинцы там закрепились», — заявил один из приглашенных гостей.

Также эксперт отметил, что с военной точки зрения России может быть выгодно увеличение фронта, однако это негативно скажется на имидже страны.