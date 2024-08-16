Курское наступление ухудшило положение ВСУ на Донбассе

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Курское наступление ухудшило и без того тяжелое положение ВСУ на Донбассе, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на интервью с украинскими бойцами. Издание отмечает, что Украина была вынуждена передислоцировать силы с восточного фронта, что привело к значительному рассредоточению войск.

«У нас недостаточно людей, чтобы как следует выполнять свою работу», — заявил командир 21-го батальона ВСУ, который на прошлой неделе находился рядом с Красногоровкой. По его словам, мобилизованными восполняется лишь около 20% потерь батальона, и войска испытывают сильное утомление.

Украинские командиры на других направлениях также выражают обеспокоенность нехваткой артиллерийских боеприпасов и личного состава. «Если у нас должно быть пять или шесть человек на позиции, то будет только два или три», — сказал майор ВСУ, находящийся последние два месяца в районе Часова Яра. Из-за нехватки людей в окопы вынуждены отправлять даже тыловой персонал.