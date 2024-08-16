Армения дала заднюю после недовольства России |
ВСУ показали редкие кадры первых часов прорыва в Курской области |
Новый вирус выявлен и в Пакистане |
ВСУ уничтожили очередную крупную колонну войск РФ в Курской области |
Армения повторно обстреляла Нахчыван |
В мире распространяется новая эпидемия: первый случай зафиксирован в Швеции |
ВС Армении открыли огонь в направлении Ордубадского района |
Лукашенко пригрозил ядерным ударом Украине |
Украина создала первую военную комендатуру в Курской области |
Главное Мир

Северная Корея откроется для иностранных туристов в конце 2024 года

Северная Корея откроется для иностранных туристов в конце 2024 года

Северная Корея приоткрывает свои границы для иностранных туристов. Туроператоры, специализирующиеся на организации поездок в эту страну, сообщили, что с конца 2024 года страна вновь примет иностранных туристов. Границы Северной Кореи были закрыты с 2020 года из-за пандемии COVID-19. Однако граждане Южной Кореи останутся исключением и не смогут посещать страну.

Туроператоры KTG и Koryo Tours, организующие туры в Северную Корею, сообщили, что первыми туристами смогут стать посетители северокорейского города Самджиён, расположенного в горной местности рядом с границей с Китаем. В будущем возможны туры и в другие регионы Северной Кореи. Туроператоры отмечают, что о возобновлении международного туризма их уведомили северокорейские партнеры.

«Мы ждали более четырех лет, чтобы сделать это объявление: Koryo Tours рада возвращению северокорейского туризма», — говорится в заявлении туроператора, который работает с 1993 года в Пекине.

Иностранные туристы не могли посещать Северную Корею с начала пандемии в 2020 году. В прошлом году возобновились редкие международные авиарейсы, а в этом году страну посетили несколько групп российских туристов и школьников.

Теги:
Из этой рубрики
ОДКБ прокомментировала ситуацию в Курской области
Мир

ОДКБ прокомментировала ситуацию в Курской области

2024/08/16, 15:21
Украина объяснила цель наступления в Курской области
Мир

Украина объяснила цель наступления в Курской области

2024/08/16, 15:09
Израильский дипломат: война с Ираном неизбежна
Мир

Израильский дипломат: война с Ираном неизбежна

2024/08/16, 14:56
Операция «Месть»: Россия начала жесткий ответ на наступление ВСУ в Курской области
Мир

Операция «Месть»: Россия начала жесткий ответ на наступление ВСУ в Курской области

2024/08/16, 14:34
Meta: Россия может продвигать антиукраинских политиков во время выборов в США
Мир

Meta: Россия может продвигать антиукраинских политиков во время выборов в США

2024/08/16, 14:12
Российская пропаганда начинает готовить россиян к потере территорий
Мир

Российская пропаганда начинает готовить россиян к потере территорий

2024/08/16, 14:09
Курское наступление ухудшило положение ВСУ на Донбассе
Мир

Курское наступление ухудшило положение ВСУ на Донбассе

2024/08/16, 13:36
Северная Корея откроется для иностранных туристов в конце 2024 года
Мир

Северная Корея откроется для иностранных туристов в конце 2024 года

2024/08/16, 13:34
Беларусь заявила "о высокой вероятности вооруженных провокаций" со стороны Украины
Мир

Беларусь заявила «о высокой вероятности вооруженных провокаций» со стороны Украины

2024/08/16, 13:24