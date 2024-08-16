Северная Корея откроется для иностранных туристов в конце 2024 года

124 Просмотров

Северная Корея приоткрывает свои границы для иностранных туристов. Туроператоры, специализирующиеся на организации поездок в эту страну, сообщили, что с конца 2024 года страна вновь примет иностранных туристов. Границы Северной Кореи были закрыты с 2020 года из-за пандемии COVID-19. Однако граждане Южной Кореи останутся исключением и не смогут посещать страну.

Туроператоры KTG и Koryo Tours, организующие туры в Северную Корею, сообщили, что первыми туристами смогут стать посетители северокорейского города Самджиён, расположенного в горной местности рядом с границей с Китаем. В будущем возможны туры и в другие регионы Северной Кореи. Туроператоры отмечают, что о возобновлении международного туризма их уведомили северокорейские партнеры.

«Мы ждали более четырех лет, чтобы сделать это объявление: Koryo Tours рада возвращению северокорейского туризма», — говорится в заявлении туроператора, который работает с 1993 года в Пекине.

Иностранные туристы не могли посещать Северную Корею с начала пандемии в 2020 году. В прошлом году возобновились редкие международные авиарейсы, а в этом году страну посетили несколько групп российских туристов и школьников.