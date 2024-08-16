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Армения дала заднюю после недовольства России

Армения дала заднюю после недовольства России

Слово «оккупация» будет исключено из нового учебника так называемой «истории» Армении.

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении сообщило, что была проведена работа с авторской группой, в результате которой предложено пересмотреть данный подход. Авторская группа пересмотрела формулировку подзаголовка и названия, скорректировав ее в соответствии с формулировкой, представленной в учебной программе предмета «История Армении».

Ранее МИД РФ прокомментировал содержание армянского учебника по «истории» для 8 класса, где Российская империя «аннексировала» Армению.

«Ставить под сомнение особую роль Российской империи, а впоследствии СССР и России в становлении нынешней Армении означает идти против общеизвестных фактов. Речь об очередной попытке переписать нашу общую историю. В лучших традициях западной пропаганды и политического инжиниринга белое называется чёрным с «лёгкой руки» отдельных армянских деятелей, особо рьяно старающихся выслужиться перед своими спонсорами», – говорилось в заявлении.

В МИД выразили надежду, что армянские власти не допустят передачи подобного учебника в школы, а также впредь будут реагировать на бесцеремонные попытки исказить общее прошлое.

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