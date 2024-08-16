ВСУ показали редкие кадры первых часов прорыва в Курской области

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80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ опубликовала редкие кадры первых часов военной операции в Курской области России. Пресс-служба бригады на странице в Facebook сообщила, что бойцы прорвали линию обороны, уничтожили пограничный пункт пропуска и взяли в плен более 50 российских солдат.

«Приблизившись к пограничному пункту пропуска «Суджа», штурмовые группы 80-й бригады при поддержке артиллерии и тяжелой бронетехники вступили в бой. Под шквальным огнем украинских артиллеристов и при виде украинских танков на территории пограничного пункта россияне приняли решение сдаться, вывесив белый флаг и направившись с ранеными в сторону украинской границы», — сообщили в бригаде.