ВСУ уничтожили очередную крупную колонну войск РФ в Курской области

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В Курской области России, где продолжается наступательная операция украинских сил, была поражена очередная крупная колонна техники Вооружённых сил РФ. Об этом сообщает «Обозреватель», ссылаясь на информацию, распространенную в сети одним из российских пропагандистов.

Пропагандист обвинил «командиров-идиотов» в повторении ошибки, произошедшей несколько дней назад под Рыльском. По его словам, на этот раз российская колонна техники была уничтожена в районе поселка Коренево, который расположен между Рыльском и Суджой.

«Под Коренево случилось то же самое, что и под Рыльском. Нет на войне хуже беды, чем идиот в командирах. Враг ошибок не прощает», – заявил военный корреспондент.