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Трамп заявил, что имеет право оскорблять Харрис

Трамп заявил, что имеет право оскорблять Харрис

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп отверг критику в свой адрес по поводу личных нападок на свою соперницу Камалу Харрис вместо того, чтобы сосредоточиться на ее политической программе. Республиканец заявил, что очень зол на действующего вице-президента из-за того, что «она сделала со страной», передает The Hill.

«Что касается личных нападок, я очень зол на нее из-за того, что она сделала со страной. Я думаю, что имею право на личные нападки. Я не испытываю к ней большого уважения. Я не испытываю большого уважения к ее интеллекту, и я думаю, что она будет ужасным президентом», — сказал Трамп.

Он указал на важность того, чтобы на выборах победили республиканцы, и «неважно, хороши ли личные нападки или нет». Трамп также отметил, что и Харрис «нападает на него лично».

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