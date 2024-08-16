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Россия заявила, что операция ВСУ в Курской области была спланирована при поддержке НАТО

Россия заявила, что операция ВСУ в Курской области была спланирована при поддержке НАТО

США врут о своей непричастности к атаке на Курскую область, заявил помощник президента России Николай Патрушев. По его мнению, без поддержки Вашингтона Киев не решился бы на такие действия.

«Именно Запад поставил преступную хунту во главе Украины, страны НАТО накачали Киев оружием, военными инструкторами, в постоянном режиме снабжают разведданными и контролируют действия неонацистов. Операция в Курской области также спланирована при участии натовцев и западных спецслужб», — сказал он в интервью «Известиям».

Он утверждает, что текущие события в Курской области являются результатом «предчувствия приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима».

Патрушев также заявил о негативном влиянии американской политики на Украину, утверждая, что страна теряет свой суверенитет и территории из-за действий США и их союзников.

Между тем, пресс-секретарь Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что Пентагон не считает провалом в работе американской разведки то, что Соединенные Штаты не были осведомлены о подготовке Украиной атаки на Курскую область, и не видит в этом проявления недоверия со стороны Киева.

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