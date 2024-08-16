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Китайская компания подала в суд на Пентагон

Китайская компания подала в суд на Пентагон

Китайский производитель оборудования для выпуска чипов подал в суд на Минобороны США из-за внесения в список военных компаний. Об этом со ссылкой на публикацию фирмы в социальной сети WeChat пишет РИА Новости.

Речь идет о компании Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC) — одном из главных производителей машин для изготовления полупроводников в КНР. В заявлении компании отмечается, что решение Пентагона о внесении в перечень «не соответствует фактам и не имеет законного основания».

В AMEC подчеркнули, что после внесения в список военных компаний, фирма предоставила Министерству обороны США необходимые доказательства о несоответствии критериям таких организаций. Китайское предприятие потребовало исключения из списка, однако это не дало результатов. Производитель решил обратиться в суд, чтобы отменить «ошибочное решение» Минобороны, говорится в заявлении.

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