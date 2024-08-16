На РосТВ сделали неожиданное признание: Россия может проиграть войну

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Внезапное наступление украинской армии в Курской области оказалось болезненным ударом даже для российской пропаганды, привыкшей к собственной версии событий. Прорыв бойцов ВСУ на российскую территорию ощутимо отразился на настроениях в эфирах кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева.

В одном из последних выпусков шоу Соловьева, российский режиссер и постоянный гость программы Карен Шахназаров сделал неожиданное признание, что Россия может проиграть войну. «Мы должны исходить из того, что можем проиграть. Можем, если дальше будут такие ошибки,» – заявил он, говоря о событиях под Курском, подчеркнув, что это не паникерство, а трезвое понимание цены, которую придется заплатить России.

Соловьев, соглашаясь с Шахназаровым, кивал головой, а в конце дискуссии заявил, что в случае поражения России «не будет ни страны, ни человечества,» явно намекая на возможный ядерный удар.