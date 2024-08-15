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The Independent: В Курской области ВСУ захватили в плен около 2000 российских солдат

The Independent: В Курской области ВСУ захватили в плен около 2000 российских солдат

Украинские войска во время операции в Курской области захватили в плен около 2000 российских военных.

Об этом сообщает The Independent.

По данным британского СМИ, украинские войска во время операции в Курской области пленили российских солдат, чтобы использовать их для обмена на своих гражданских.

В частности, один украинский полковник сообщил The Independent, что в плен попало около 2000 российских солдат. Это не точные данные, однако о большом количестве пленных россиян в Курской области свидетельствуют фото и видео.

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