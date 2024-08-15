США пытаются получить данные о целях вылазки ВСУ под Курском

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Министерство обороны США утверждает, что Вашингтон все еще пытается получить больше информации о целях атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

Такую позицию выразила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов, передает ТАСС.

«Могу сказать, что мы все еще пытаемся узнать об этом больше. Мы еще пытаемся получить больше информации о том, какие цели они преследуют», – сказала она.

Сингх подчеркнула, что, с точки зрения США, Украина должна сама говорить о целях своих военных операций.

«Так что я бы позволила им самим рассказать об их целях и о том, чего они хотят добиться в Курске. Мы также пытаемся узнать больше об их задачах и целях», – добавила представительница Пентагона.