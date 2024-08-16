Идея азербайджанства в нынешних реалиях зазвучала по-новому

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Переживаемый этап мировой истории, проявляющийся, в том числе в кровавых столкновениях между государствами в различных регионах планеты, актуализирует поддержание мира и безопасности в тех ареалах, которые напрямую не соприкасаются с проблематичными зонами. В данном контексте Азербайджан демонстрирует умение реализовывать свои цели и задачи параллельно шагам по обеспечению стабильности на Южном Кавказе.

В данном ракурсе по-новому звучит идея азербайджанства, которую на рубеже XX-XXI веков четко обрисовал общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев. Напомним, что в определение «Азербайджанство» Г. Алиев включил язык, культуру, национально-духовные ценности, обычаи и традиции страны, т. к. данные факторы, исходящие из верности национальным корням, «объединяют всех нас». Хотя, наряду с сохранением национально-духовных ценностей, азербайджанство подразумевает и обогащение их «синтезом, интеграцией с общечеловеческими ценностями, а также обеспечением развития каждого человека».

Данный акцент выделил и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Подчеркнув в своей инаугурационной речи, что в государстве «давно утвердились идеология и принципы азербайджанства», глава страны озвучил важность усиления этих положительных тенденций. Что, конечно же, должно происходить с учетом начала новой эпохи, вызванной блестящей победой доблестной азербайджанской армией во второй Карабахской войне, в которую «мы вступаем с чистой совестью и гордо поднятой головой».

Как подчеркнул Ильхам Алиев, «отныне азербайджанский народ всегда будет жить как народ-победитель, наше государство отныне будет жить как государство-победитель». Приблизила же эту ситуацию молодежь, выросшая «в период независимости, воспитанная в духе патриотизма», и подарила азербайджанскому народу».

Тем самым азербайджанство сегодняшнего и завтрашнего дня формируется на основе этих и иных важнейших положений, которые в своей инаугурационной речи озвучил Ильхам Алиев и которые направлены на поддержание силы Азербайджана. Другое дело, что, наряду с укреплением Армии, усилением мер безопасности и обеспечением незыблемости границ, «мы должны защитить себя как от физических, так и от идеологических рисков». В свете чего особое внимание должно уделяться воспитанию молодого поколения в духе патриотизма и национальных традиций, что, при параллельном укреплении единства народа вне зависимости от этническо-религиозной принадлежности и места проживания, однозначно, обеспечит будущее народа и Азербайджана.

Конечно же, оба этих нюанса становятся особо значимыми в условиях непрекращающихся попыток ангажированных внешних сил вести антиазербайджанскую политику. Потому и новыми красками высвечивается формирование молодого поколения, настолько приверженного национально-духовным ценностям, чтобы никто из тех, кто пытался бы воздействовать на их сердце и мозг в антиазербайджанском духе, не смог бы достичь желаемого результата. Потому, актуализируя важность в сегодняшние дни семейного, прежде всего, и школьного воспитания, незыблемой основой общества И. Алиев очертил следование национально-нравственным ценностям.

Вместе с тем, еще одним оттенком, характеризующим проявление азербайджанства в сегодняшние дни, является ракурс созидания. Освоение освобожденных от оккупации наших исконных земель однозначно продемонстрировало всему миру созидательный потенциал азербайджанского народа. Когда пустынные в результате варварских действий армянских оккупантов земли начинают возрождаться, причем с учетом новейших технологических веяний. Созидание такого рода (в глобальном плане) также становится одной из визитных карточек народа.

Вышеотмеченные нюансы, укрепляющие национальную идентичность и усиливающие присущий нашему народу мультикультурализм, без сомнений, позволят двигаться вперед также в контексте укрепления братских отношений со странами ОТГ. «Наша семья, – подчеркнул президент страны, – это тюркский мир. Это большая география, большая территория, большая военная сила, большая экономика, природные ресурсы, транспортные пути, молодое население, растущее население, и мы – народы одного рода, одних корней. Может ли быть единство сильнее этого? Конечно же, нет. Мы должны общими усилиями сделать так, чтобы ОТГ превратилась в важного актора и центр силы на глобальной арене».

Тем самым, наряду с внутренним полем, азербайджанство начинает проявляться и на внешней площадке – все через тот же стержень: сохранение национально-духовных традиций. Отсюда – тенденция на взаимопонимание в рамках как Движения неприсоединения, так и Организации исламского сотрудничества.

Следовательно, лидерство в международных структурах, по типу ОТГ и, скажем, Движения неприсоединения, также становятся сутью новой роли Азербайджана в мире, в основе чего – поддержание идеи азербайджанства и следование заложенным в это определение категориям. Опыт Азербайджана последних лет уверенно свидетельствует о том, что опора на эти принципы становится значимым базисом успешного продвижения Азербайджана к новым вершинам.

Теймур Атаев