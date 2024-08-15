В Баку в рамках подготовки к «Формуле» снова ограничат движение в центре

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В рамках подготовки к Гран-при Азербайджана Формулы-1 2024 года, который пройдет в Баку, на дорогах столицы продолжаются монтажные работы.

С 22:00 15 августа до 06:00 утра 18 августа в связи с установкой надземного пешеходного перехода от парка «Сахиль» к библиотеке Ахундова будет ограничено движение транспорта в нижеуказанные часы на участке улицы Хагани от пересечения улицы Хагани-Бюльбюль и Хагани – проспект Рашида Бейбутова.

«Точное время ограничения движения:

С 22:00 15 августа до 06:00 16 августа

С 22:00 16 августа до 06:00 17 августа

С 22:00 17 августа до 06:00 18 августа

Отметим, что Гран-при Азербайджана Формулы-1 пройдет 13-15 сентября 2024 года. Операционная компания «Бакинское городское кольцо» благодарит водителей за понимание», – говорится в сообщении компании.