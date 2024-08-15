Кобахидзе все равно, когда начнутся переговоры о вступлении Грузии в ЕС

157 Просмотров

Для грузинских властей не является принципиальным, когда ЕС откроет переговоры с республикой о вступлении в сообщество.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге.

«Это не является для нас принципиальным», – сказал Кобахидзе.

Глава грузинского правительства напомнил, что в июне 2022 года республике не предоставили статус кандидата на вступление в ЕС, однако через год страна все равно получила его. По его словам, тема начала переговоров о вступлении в ЕС не сможет быть использована для шантажа, как это было при предоставлении статуса кандидата.