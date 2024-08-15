Зурабишвили отказалась награждать грузинских олимпийцев

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась участвовать в правительственной церемонии награждения грузинских олимпийцев. Она пообещала позже устроить в честь спортсменов народный праздник «без дискриминации».

По ее словам, она «намерена устроить всенародный праздник» для олимпийцев в сентябре, и только после этого наградит их.

Кроме того, по словам Зурабишвили, «дискриминацией» является награждение олимпийцев до завершения в Париже 8 сентября Паралимпийских игр.

«Это неприемлемо», – сказала она.

На Играх в Париже Грузия заняла 24 место в общекомандном зачете, завоевав три золотых, две серебряных и одну бронзовую медали. Это лучший показатель в истории независимой Грузии.