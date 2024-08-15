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В Грузии при расследовании войны 2008 года возьмут за основу доклад дипломата Тальявини

В Грузии при расследовании войны 2008 года возьмут за основу доклад дипломата Тальявини

Власти Грузии при расследовании обстоятельств августовской войны 2008 года в Южной Осетии будут руководствоваться докладом швейцарского дипломата Хайди Тальявини и резолюцией ПАСЕ от 2008 года.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге.

Тальявини в 2008 году после завершения горячей фазы конфликта возглавила спецкомиссию ЕС по расследованию обстоятельств войны. По итогам расследования был составлен доклад, в котором говорится, что грузинские войска первыми открыли огонь по Южной Осетии, а Россия применила непропорциональную силу.

Как считает Кобахидзе, выводы, содержащиеся в документе, – «это прямая улика, доказывающая предательство, которое в свое время совершила [бывшая правящая партия Грузии] «Национальное движение» и авторитарный режим [Михаила] Саакашвили».

Глава грузинского правительства добавил, что при расследовании войны 2008 года власти республики могут руководствоваться также и резолюцией ПАСЕ от 2008 года. По его утверждению, в 2008 году бывшие грузинские власти проголосовали за этот документ, несмотря на то, что там говорилось, что войну начала Грузия, а действия ВС РФ были ответом на это.

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