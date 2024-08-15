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Волонтеры COP29 убрали мусор и прочитали нотацию отдыхающим в парке в поселке Бакиханова

Волонтеры COP29 убрали мусор и прочитали нотацию отдыхающим в парке в поселке Бакиханова

В рамках подготовки к конференции COP29 волонтеры организовали акцию по уборке в парке поселка Бакиханов Сабунчинского района Баку.

Об этом сообщили в пресс-службе Азербайджанской операционной компании COP29.

В ходе акции под названием “Активисты переработки” волонтеры очистили территорию парка и передали собранные бытовые отходы на переработку в ОАО “Чистый город”. Также была проведена просветительская беседа с отдыхающими о важности поддержания чистоты и улучшения экологического состояния городских парков. Волонтеры проинформировали жителей о предстоящей конференции COP29, которая пройдет в Баку в ноябре этого года, и ответили на все их вопросы.

Мероприятие продолжилось знакомством с деятельностью ОАО “Чистый город” в области управления отходами. Более 230 килограммов твердых бытовых отходов, собранных в рамках акции, были переданы на завод по сортировке для дальнейшей переработки.

Данная инициатива является частью устойчивой деятельности волонтеров COP29, направленной на повышение осведомленности общественности о проблемах изменения климата, путях их решения и значении коллективных усилий в этом направлении.

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