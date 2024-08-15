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Непалец с поддельным паспортом рвался в Азербайджан

Непалец с поддельным паспортом рвался в Азербайджан

Непальский гражданин Ганшьям Кхадка (27) был задержан полицией за попытку въехать в Азербайджан через Дубай, используя поддельный индийский паспорт.

Как сообщает Time of India, во время допроса Кхадка рассказал, что агент из Индии по имени Виджай связался с ним в Непале, пообещав помочь ему получить индийский паспорт для трудоустройства за границей.

Кхадка отправился в Дели в мае и останавливался в отеле Ramraj, пока не получил поддельный паспорт.

При этом Кхадка успешно ездил в Кувейт и Гонконг в период с июня по август, используя поддельный паспорт. Воодушевленный своими предыдущими успехами, он решил полететь в Азербайджан в поисках возможностей трудоустройства.

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