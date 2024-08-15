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В Турции сообщили об успешном испытании ракеты повышенной дальности

В Турции сообщили об успешном испытании ракеты повышенной дальности

Турецкий зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности Hisar-O, который должен стать основой создаваемой в республике национальной системы ПВО «Стальной купол», провел успешный пуск ракеты повышенной дальности, сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент оборонной промышленности Турции.

«Цель была уничтожена прямым попаданием с расстояния свыше 40 км ракетой, выпущенной батареей Hisar-O. Мы продолжим работу по увеличению эффективной дальности системы Hisar-O за счет технологических достижений нового поколения в дополнение к ее существующим возможностям», – говорится в сообщении ведомства.

Департамент отмечает, что поставки первой партии ЗРК в конфигурации нового поколения планируются к концу 2024 года.

6 августа по итогам заседания исполкома оборонной промышленности было сообщено о создании Турцией многоуровневой системы ПВО «Стальной купол». Он предусматривает интеграцию систем ПВО страны в единую сеть и передачу по ней информации для принятия решений в режиме реального времени.

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