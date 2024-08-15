Лукашенко пригрозил ядерным ударом Украине |
Украина создала первую военную комендатуру в Курской области |
Азербайджан и Китай утвердили меморандум по Транскаспийскому маршруту |
Россия и Украина начали переговоры |
Британские танки вошли в Россию? |
Wall Street Journal обвинило Залужного в подрыве «Северных потоков» с одобрения Зеленского |
Секретная миссия США в Тегеране: американцы «сдали» Ирану агентов Моссада |
Кремль пошел на беспрецедентный шаг |
Украина обсуждает создание в Курской области военных комендатур |
Главное Общество

Останки пропавшей без вести в 1993 году в Кельбаджаре Тараны Зейналовой предали земле

Останки пропавшей без вести в 1993 году в Кельбаджаре Тараны Зейналовой предали земле

Останки Тараны Давуд гызы Зейналовой, пропавшей без вести в 1993 году в Кельбаджаре, были переданы ее семье, проживающей в Бардинском районе.

Останки Т.Зейналовой  захоронены на Аллее шехидов в Барде.

Отметим, Тарана (Асмая) Давуд гызы Зейналова родилась в 1970 году в Кельбаджаре. 31 марта 1993 года она и ее братья Магомед, Низами и Фариз пропали без вести на территории под названием «тоннель» в направлении села Гамышлы Кельбаджарского района. Её останки были обнаружены в направлении села Малыбей Лачинского района.

Теги:
Из этой рубрики
Волонтеры COP29 убрали мусор и прочитали нотацию отдыхающим в парке в поселке Бакиханова
Общество

Волонтеры COP29 убрали мусор и прочитали нотацию отдыхающим в парке в поселке Бакиханова

2024/08/15, 18:52
Аллахшукюр Пашазаде отправится в Бразилию
Общество

Аллахшукюр Пашазаде отправится в Бразилию

2024/08/15, 18:09
Останки пропавшей без вести в 1993 году в Кельбаджаре Тараны Зейналовой предали земле
Общество

Останки пропавшей без вести в 1993 году в Кельбаджаре Тараны Зейналовой предали земле

2024/08/15, 16:27
Учрежден пост первого замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана
Общество

Учрежден пост первого замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана

2024/08/15, 15:27
Камилле нужна помощь! (фото)
Общество

Камилле нужна помощь! (фото)

2024/08/15, 13:51
Французские проститутки проиграли в Евросуде
Общество

Французские проститутки проиграли в Евросуде

2024/08/15, 13:23
Ожидаются дожди и грозы
Общество

Ожидаются дожди и грозы

2024/08/15, 13:13
Накопленный убыток Шахдагского туристического центра превысил 100 млн манатов
Общество

Накопленный убыток Шахдагского туристического центра превысил 100 млн манатов

2024/08/15, 12:22
В WhatsApp появились новые функции
Общество

В WhatsApp появились новые функции

2024/08/15, 11:21