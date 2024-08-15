Останки пропавшей без вести в 1993 году в Кельбаджаре Тараны Зейналовой предали земле

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Останки Тараны Давуд гызы Зейналовой, пропавшей без вести в 1993 году в Кельбаджаре, были переданы ее семье, проживающей в Бардинском районе.

Останки Т.Зейналовой захоронены на Аллее шехидов в Барде.

Отметим, Тарана (Асмая) Давуд гызы Зейналова родилась в 1970 году в Кельбаджаре. 31 марта 1993 года она и ее братья Магомед, Низами и Фариз пропали без вести на территории под названием «тоннель» в направлении села Гамышлы Кельбаджарского района. Её останки были обнаружены в направлении села Малыбей Лачинского района.