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Молдова может повторить судьбу Грузии

Молдова может повторить судьбу Грузии

По результатам референдума о европейской интеграции в Молдове может повториться ситуация Грузии, заявил исполнительный директор Института стратегических инициатив Владислав Кульминский.

«Мы можем оказаться в ситуации Грузии. Этот сценарий вполне возможен. Я делаю определенные расчеты и прогнозы, и на их основе PAS не будет иметь парламентского большинства. Тогда будет создана коалиция. Ключевой вопрос в том, какой будет эта коалиция? Мы будем свидетелями очень интересного упражнения на президентских выборах 20 октября, которое называется «Все против Санду». Практически все кандидаты в списке претендентов будут бороться с Санду», – сказал Владислав Кульминский в эфире Rlive TV.

По его словам, противостояние будет продолжаться вплоть до парламентских выборов в 2025 году. Он указал, что в случае победы оппозиционных партий Молдавия может превратиться в «серую зону».

«Есть шанс, что они все объединятся в парламенте и создадут «монструозную коалицию». Хотя она не будет долгосрочной», – добавил политолог.

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