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American Airlines отменила полеты в Израиль до апреля 2025 года

American Airlines отменила полеты в Израиль до апреля 2025 года

Американская авиакомпания American Airlines не вернется на израильские маршруты раньше апреля 2025 года, хотя планировала вернуться в декабре 2024 года, сообщает газета «Исраэль а-Йом».

Следует отметить, что в отличие от других американских авиакомпаний, American Airlines не вернулась в Израиль в 2024 году после отмены рейсов в октябре 2023 года.

На данный момент и авиакомпании Delta и United Airlines отменили рейсы в Израиль, однако они возвращались в Израиль в начале 2024 года после первого периода отмены.

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