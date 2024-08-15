Британские танки вошли в Россию?

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Британские танки Challenger 2 могли пересечь границу с Россией и участвовать в боях в Курской области, сообщает Sky News.

По данным источников, британские танки были задействованы в украинской наступательной операции на территории России. Если информация подтвердится, это станет первым случаем использования британских танков украинскими военными на российской земле. Официальные лица в Лондоне отказались от комментариев, а вооруженные силы Украины также не предоставили разъяснений.

При этом Великобритания ранее заявляла, что Украина имеет право применять британское вооружение на территории России в рамках утвержденной политики.