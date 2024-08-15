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Профессор Карло Масала: Наступление ВСУ в Курской области может привести к капитуляции Украины

Профессор Карло Масала: Наступление ВСУ в Курской области может привести к капитуляции Украины

Немецкий профессор Карло Масала из Университета бундесвера в Мюнхене считает, что наступление ВСУ в Курской области может привести к капитуляции Украины. В интервью BILD Масала отметил, что пока сложно сказать, приведет ли новое наступление к победе Украины в войне. Однако он подчеркивает значительные изменения на фронте: «Украинцы за шесть дней завоевали больше территории в России, чем РФ завоевала в Украине за последние 2-3 месяца. Это впечатляющее достижение». По его мнению, Россия сталкивается с трудностями в переброске войск и техники в Курскую область.

Тем не менее, Масала не видит угрозы для положения Владимира Путина. Он предполагает, что ответственность за неудачи может быть переложена на местные власти или военных, в то время как Путин сохранит свою власть.

Профессор предупреждает, что худший сценарий для Украины — это сокрушительное поражение в Курской области с большими потерями, что может привести к ускорению продвижения российской армии на Донбассе и, в конечном итоге, к капитуляции Украины.

С другой стороны, Масала считает, что лучшим сценарием будет затяжная операция в Курской области, которая может заставить российские власти осознать негативные последствия продолжения войны для внутренней стабильности страны. Это, по его мнению, может привести к прекращению войны без капитуляции Украины.

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