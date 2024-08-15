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В WhatsApp появились новые функции

В WhatsApp появились новые функции

Разработчики WhatsApp анонсировали обновление, которое расширит возможности создания стикеров, сообщается в блоге компании.

В новом обновлении WhatsApp интегрирует библиотеку стикеров Giphy, что позволит пользователям искать и делиться стикерами с помощью текста или эмодзи.

Функция создания и редактирования стикеров, ранее доступная только на iOS, теперь появится на Android. Пользователи смогут превращать свои фотографии в стикеры или редактировать уже существующие с помощью встроенных инструментов. Все созданные стикеры будут автоматически сохраняться в библиотеке пользователя.

Кроме того, пользователям iPhone и Android в США станет доступна функция создания стикеров с помощью нейросети Meta AI по текстовому запросу. Также в WhatsApp улучшили управление сохраненными стикерами, добавив возможность перемещать нужные повыше или удалять ненужные.

Эти нововведения будут постепенно внедряться в течение нескольких недель, но точные сроки появления новых функций на Android и iPhone пока не сообщаются.

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