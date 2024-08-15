Десятки израильских ВВС в ожидании приказа на удар по Ирану

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Израильские ВВС продолжают усиливать подготовку к возможной атаке со стороны Ирана. По данным источников в ЦАХАЛе, уровень боевой готовности системы ПВО находится на пике. Подготовка включает готовность к оборонительным и наступательным действиям в случае крупномасштабной атаки. В последние дни ВВС проводят учения в формате «военных игр», которые включают сценарии дальних атак, аналогичных удару по порту Ходейда против хуситов в Йемене в прошлом месяце.

Службы безопасности осознают, что у Ирана более серьезные системы обороны, включая ПВО и радары. В начале недели начальник Генштаба Герци Халеви утвердил оперативные планы и список целей ЦАХАЛа для ВВС. Корреспондент КАН Итай Блюменталь сообщает, что десятки самолетов, полностью вооруженные и заправленные, находятся на базах в ожидании приказа.