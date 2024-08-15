Проведены учебно-тренировочные полеты вертолетных подразделений ВВС Азербайджана

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Согласно плану подготовки на текущий год, проведены учебно-тренировочные полеты с вертолетными подразделениями ВВС. Как сообщили в Минобороны, после доведения до сведения личного состава поставленных задач и правил безопасности, было проверено состояние здоровья военных пилотов.

В соответствии с планом учебно-тренировочных полетов, вертолеты выполнили полеты по установленным маршрутам, совершив вылеты с аэродромов базирования. Были выполнены задачи по взлету и посадке в дневное и ночное время, ведению воздушной разведки, а также по другим видам деятельности.

В ходе учебно-тренировочных полетов, проводимых в целях повышения боевой подготовки и практических навыков, военные пилоты продемонстрировали высокий профессионализм.