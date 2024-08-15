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Минздрав обратился к населению

Минздрав обратился к населению

В последнее время среди населения распространяются легкие вирусные и бактериальные инфекции, сообщил инфекционист Министерства здравоохранения Тайяр Эйвазов.

По его словам, заболевания сопровождаются повышением температуры, слабостью, головными и мышечными болями, кашлем, болью в горле, заложенностью носа, иногда тошнотой и рвотой. В жаркие месяцы чаще фиксируются парагрипп и аденовирусы, поражающие дыхательные пути и желудочно-кишечную систему. Ротавирусы также активизируются летом, передаваясь воздушно-капельным и контактным путем.

Основные причины распространения инфекций в жару включают снижение иммунитета, перепады температур из-за кондиционеров, слабую вентиляцию помещений и массовые мероприятия.

Эйвазов отметил, что заболевания обычно протекают без осложнений. Чтобы обезопасить себя, следует избегать контакта с больными, соблюдать гигиену и при появлении симптомов обратиться к врачу.

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