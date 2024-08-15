Wall Street Journal обвинило Залужного в подрыве «Северных потоков» с одобрения Зеленского

264 Просмотров

Бывший главком ВСУ и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный отверг обвинения в причастности к подрыву «Северных потоков», назвав их провокацией. Он подчеркнул, что не был осведомлен о подобной операции, а украинские вооруженные силы не уполномочены на проведение зарубежных миссий. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Высокопоставленный сотрудник СБУ также отрицает причастность Украины к инциденту.

Ранее газета сообщала, что ЦРУ требовало от президента Украины Владимира Зеленского отменить подрыв «Северных потоков», на что Зеленский согласился, но Залужный якобы проигнорировал приказ.