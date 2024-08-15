В Украине создали нового робота для фронта с ИИ

В Украине был создан боевой модуль «Хищник», который имеет машинное зрение и создан для уничтожения целей в небе и на земле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оборонный кластер Brave1 в Facebook.
Уже в ближайшие месяцы команда разработчиков планирует провести полевые испытания модуля и начать серийное производство.
Особенности модуля:
оснащен гиростабилизированной платформой с вооружением
дистанционное управление, в том числе через интернет
модуль можно устанавливать на подвижные автономные и управляемые наземные и надводные платформы или использовать как стационарную турель
боевой модуль имеет возможность ведения огня по летательным и наземным средствам.
Следует заметить, что модуль может быть установлен на наземных и надводных боевых работах, как автономных, так и управляемых. «Хищник» также может работать как стационарная турель.