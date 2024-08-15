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ВОЗ назвала чрезвычайной ситуацией распространение обезьяньей оспы

ВОЗ назвала чрезвычайной ситуацией распространение обезьяньей оспы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала чрезвычайной ситуацией распространение обезьяньей оспы. Об этом Reuters заявил глава международной организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Сегодня комитет по чрезвычайным ситуациям собрался и сообщил мне, что, по его мнению, происходящее является чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Я принял этот совет», — заявил Гебрейесус.

Он уточнил, что в 2024 году количество зарегистрированных случаев заболевания вдвое превысило прошлогодние показатели, и достигло 14 тыс. случаев.

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