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Ллойд Остин провел телефонный разговор с Рустемом Умеровым

Ллойд Остин провел телефонный разговор с Рустемом Умеровым

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны США.

Согласно информации, Остин и Умеров обсудили поддержку со стороны членов и партнеров НАТО в удовлетворении неотложных военных потребностей Украины. Глава оборонного ведомства Украины предоставил обновленную информацию о динамике развития событий на поле боя, а также о влиянии российских атак на страну.

«Сегодня я разговаривал со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым о приоритетной помощи в сфере безопасности и текущих операциях Украины на поле боя. Соединенные Штаты остаются преданными оказанию помощи Украине в защите от российской агрессии», – отметил Остин.

Напомним, что более недели назад украинские войска начали наступление в Курской области, граничащей с Украиной, и уже успели вытеснить россиян из ряда населенных пунктов.

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