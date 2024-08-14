Пекин инициирует разбирательство в ВТО из-за пошлин ЕС на китайские электромобили

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Пекин запросил начало консультаций по разрешениям споров во Всемирной торговой организации (ВТО) из-за ввода Евросоюзом таможенных пошлин на некоторые категории китайских электромобилей. Соответствующее сообщение размещено на сайте этой международной структуры.

«Китай запросил проведение в ВТО консультаций с Европейским союзом по разрешениям споров в отношении расследования ЕС касательно [китайских] субсидий для импортируемых из Китая автомобилей с электронными батареями и последующего введения временных ответных пошлин на отдельные автомобили», – говорится в тексте.