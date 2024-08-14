Эрдоган написал Гутерришу о необходимости скорейшей реформы СБ ООН

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Совет Безопасности ООН нуждается в скорейшем и радикальном реформировании. Об этом, как сообщила его администрация, он написал в послании генсеку организации Антониу Гутерришу.

«Структура СБ ООН, который далек от выполнения своих обязанностей по обеспечению глобального мира и безопасности, должна быть радикально изменена. Мы продолжим поддерживать всех друзей, которые стремятся к справедливой международной системе и СБ ООН, отвечающему современным условиям», – говорится в сообщении.